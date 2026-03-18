Світ У Фінській затоці створюють центр морського спостереження для захисту від ворожих атак

2026-03-18 14:44

У Фінській затоці створюють центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури. Про це повідомила Прикордонна служба країни.

Регіон Балтійського моря нині перебуває у стані підвищеної готовності після низки атак на електропроводи, телекомунікаційні лінії та газопроводи з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Водночас фінська Прикордонна служба поінформувала, що спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.

"Компетентні органи повинні мати можливість і повноваження втручатися в ситуації, що виникають у територіальних водах і виключній економічній зоні", - зазначили у заяві.

 

На Кубі масові протести через тривалі вимкнення світла та дефіцит палива

2026-03-16 13:36

Поліція Ірану попередила: кожен хто вийде на протести - стане ворогом, по якому відкриють вогонь

2026-03-11 14:42

Повітряний простір над ОАЕ, Катаром, Кувейтом та Іраном залишається майже порожнім

2026-03-03 14:32
