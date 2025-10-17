ВІЙНА В Україні Польща і країни Північної Європи розбудують сучасний навчальний центр для навчання дронщиків ЗСУ і НАТО

2025-10-17 16:44

Польща підписала угоду з вісьмома країнами Скандинавії і Балтії стосовно розбудови начального центру (Camp Jomsborg) на території Навчального центру сухопутних військ Демба-Ліпа. Про підписання відповідної угоди повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Військові з країн НАТО й України проводитимуть там навчання з експлуатації безпілотників.

"Ми підписали угоду з Норвегією, Данією, Eстонією, Литвою, Латвією, Швецією, Фінляндією, Ісландією про розширення навчального центру Північно-Балтійських країн у Польщі. У Новій Дембі-Ліпі ми виконуємо навчальні місії для українських військових.

Наші солдати разом з українськими інструкторами братимуть участь там у навчанні з використання безпілотників", - написав польський урядовець.

 

