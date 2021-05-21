Фото-видео фото Впервые в истории Lego выпустит набор с фигурками ЛГБТ- сообщества

2021-05-21 22:12

Дизайнер производителя игрушек Lego из Дании Мэтью Эштон создал специальный набор конструктора Lego под названием Everyone Is Awesome в знак поддержки ЛГБТ- сообщества.

Как пишет The Guardian, в набор войдут 11 разноцветных фигурок с подставкой в виде радуги. Каждая фигурка имеет свой уникальный цвет и прическу. У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу, поскольку они призваны “выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными”.

“Этот продукт - призван почтить разнообразие наших фанатов и членов ЛГБТ- сообщества. Мы включили в набор все цвета радужного флага, а дизайн сделали простым и броским, чтобы каждый человек мог с гордостью похвастаться им у себя дома, - сказал Мэтью Эштон в официальном Instagram-аккаунте Lego.

Он признался, что и сам относится к ЛГБТК+ сообществу и пережил нелегкое детство: “Мне говорили, с чем играть, как ходить, что говорить, что носить. Как будто все кругом мне говорили, что я был неправ. Я бы хотел, чтобы в детстве я смотрел на мир и думал: "Все будет хорошо, в этом мире есть место для меня".

Изначально Эштон сделал набор, чтобы он стоял на его рабочем столе. Но он привлек внимание коллег, и в итоге Lego решила выпустить его для продажи.