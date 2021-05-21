Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: в Украину идет резкое потепление и грозы

2021-05-21 15:44

В Украине на выходных антициклон постепенно начнет вытеснять затяжные дожди. В большинстве регионов существенно потеплеет, уверены в гидрометцентре

Погода в субботу, 22 мая:

В этот день кратковременные дожди возможны только на крайнем западе. В остальных областях без осадков, малооблачно. Температура воздуха будет комофортной. Если ночью столбик термометра опустится до +6…+10, то в течение дня потеплеет до +21... +23, а на Донбассе до +25.В Киеве без осадков, ночью ожидается +7…+9, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Прогноз на воскресенье, 23 мая:

В воскресенье на западе, севере и в центральной части Украины очередной атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. При этом днем температурный режим в этих регионах практически не изменится, а ночью потеплеет до +10…+12. На юге и востоке будет солнечно. Воздух прогреется до +25. В Киеве ожидаются грозовые дожди, ночью синоптики пронозируют +11…+13, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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