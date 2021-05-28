Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова ждет грозовой и дождливый уикенд

2021-05-28 15:44

В Украине 29-30 мая ожидается ухудшение погодных условий. Украину накроют дожди, местами - с грозами. Это следует из прогноза гидрометцентра.

В субботу, 29 мая, по всей территории страны пройдут грозы.

В западном регионе в субботу температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью - от +7 до +10 градусов. В северных областях температура воздуха составит +17...+20 градусов, а ночью - +12...+15 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +19...+21 градус, а ночью - +13...+15 градусов. На востоке страны столбик термометра днем покажет 25-28 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +13...+16. Температура воздуха на юге составит +20...+24 градуса днем, а ночью - +13...+17 градусов. В Киеве в этот день температура воздуха днем будет +17...+19 градусов, а ночью - +13...+15 градусов.

В воскресенье, 30 мая, по всей территории страны пройдут дожди, на востоке, юге и в центральной части страны - грозы.

В западном регионе в воскресенье температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью - от +7 до +10 градусов. В северных областях температура воздуха составит +16...+19 градусов, а ночью - +10...+12 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +19...+21 градус, а ночью - +10...+12 градусов. На востоке страны столбик термометра днем покажет 22-25 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +13...+16. Температура воздуха на юге составит +20...+24 градуса днем, а ночью - +10...+14 градусов. В Киеве в этот день температура воздуха днем будет +17...+19 градусов, а ночью - +10...+12 градусов.