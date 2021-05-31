Украина КАРТА Прогноз погоды на 31 мая: дожди сегодня ожидаются только в западных и южных областях

2021-05-31 09:21

В последний день весны, 31 мая, в западных и южных областях Украины синоптики прогнозируют дожди.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западном регионе осадков не предвидится только в Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха на западе днем будет колебаться от +15...+17 градусов, а ночью - от +7...+9 градусов. В северных и центральных областях осадков не предвидится. В северных областях температура воздуха составит +15...+17 градусов днем и +8...+10 градусов ночью. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +16...+18 градусов, а ночью +9...+11 градусов. В Киеве сегодня существенных осадков не прогнозируется, температура днем составит +15...+ 17 градусов, а ночью - +8...+10 градусов.На востоке осадки предполагаются только в Запорожской области. Температура воздуха днем будет колебаться от +21...+23 градусов, а ночью от +11...+13 градусов. В южном регионе синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха составит +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов ночью.