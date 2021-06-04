Украина КАРТА Прогноз погоды: восточные и южные области сегодня накроют дожди с грозами

2021-06-04 10:03

Сегодня в восточных и южных областях ожидаются дожди. На остальной территории страны установится относительно теплая и ясная погода. При этом к ночи температура сильно упадет.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западных, северных и центральных областях осадков не ожидается. В западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22 градусов, а ночью - от +9 до +11 градусов.

В северных областях температура воздуха составит днем +19...+21 градус, а ночью +9...+11 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +18...+20 градусов, а ночью - +10...+12 градусов. В Киеве в пятницу осадков не предвидится, температура днем поднимется до +21 градусов, однако ночью похолодает до +10...+12 градусов.

На востоке и юге страны ожидаются дожди. На востоке температура будет +15...+17 градусов днем и +10...+12 градусов ночью. В северных областях осадки предполагаются в Херсонской области и Симферополе. Температура воздуха на юге составит +17...+19 градусов днем, а ночью - + 11...+13 градусов.