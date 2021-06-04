Детали Продажный Нацкорпус - опубликован прайс на услуги псевдопатриотов

2021-06-04 19:43

Интернет-издание Vesti.ua опубликовало прайс-лист на акции партии "Национальный корпус". Политическая партия получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами.

Об этом говорится в материале "По чем патриотизм? Как Нацкорпус за деньги кошмарит Украину".

"Нацкорпус" трансформировался из гражданского крыла "Азова" в наемную армию "титушек", которая охотно участвует в проплаченных акциях, кошмарит бизнес, рейдерит стройплощадки… Мужчины крепкого телосложения в "спортивках" и их верные "дружины" (представители "Национальных дружин") должны были наводить ужас на сепаратистов и коллаборантов. Но на деле кошмарят тех, на кого укажет заказчик", - говорится в материале.

В разных регионах Украины активисты "Нацкорпуса" проводят акции едва ли не ежедневно. Они митинговали против разворовывания "оборонки" Свинарчуками, "капитуляции" Зеленского, назначения Шкарлета министром образования, регулярно пикетируют здания городских и областных советов.

"Выходит ровно столько членов Нацкорпуса, сколько необходимо для фото - пришли, развернули плакаты, сфотографировались, разошлись. Как правило, час такой "работы" стоит от 50 гривен", - написали "Вести".

Излюбленная тема "Нацкорпуса" и "Нацдружин" - строительный бизнес. Активисты блокируют стройки независимо от того, законно ведутся работы или нет. В лучшем случае они митингуют под зданиями судов или самовольно разбирают конструкции, как это было на пляже в Одессе. В худшем случае устраивают то, что произошло на столичных Осокорках - жгли строительную технику, сносили заборы, избивали обычных сторожей и строителей, вывозили с территории стройматериалы.

Но все же основная специализация этих парамилитарных группировок - политические акции.

"Нацкорпус атакует не только пророссийские, но и патриотические силы. Это вообще не вопрос политических убеждений. Здесь решают только деньги. Telegram-канал "Легитимный" публиковал прайс на услуги "Нацкорпуса". Наибольшим спросом пользуются услуги нападения на оппонентов или на свой же офис - чтобы стать "жертвами" националистов и получить признание аудитории, которая позицию правых не разделяет", - написало издание.

В частности, нападение на офис политической партии стоит от 10 тыс. долларов США. Цена зависит от наполнения акции, времени и самого шоу. Забросать политика яйцами, мукой или облить зеленкой - от 5 тыс. долларов в зависимости от статуса жертвы. Блокировка офиса партии - 1 тыс. долларов в час с возможностью продления. Разрушить офис или сжечь от 15 тыс. долларов, избить или опозорить "цель" - от 8 тыс. долларов, поджечь автомобиль или повредить другое имущество - от 3 тыс. долларов.

"В массовом сознании усилиями "Нацкорпуса" и Ко нарисовалась колоритная картинка - если патриот, значит либо шаровары, либо агрессивные гопники, которые могут напасть, избить или захватить частную собственность, только потому что им за это заплатили. С такими подходами и кремлевской пропаганды не нужно: все сделали сами", - говорится в материале.

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