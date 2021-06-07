Украина фото Приехал в Киев: На Бориспольской трассе иномарка снесла въездной знак ценой в 1,6 млн

2021-06-07 12:40

На Бориспольской трассе Subaru вылетел с дороги, перевернулся и влетел в надпись Киев. В машине был лишь водитель, его госпитализировали. Скорее всего, заснул за рулём.

Напомним, новый въездной знак на въезде в столицу со стороны Бориспольского шоссе открыли в 2017 году. Срывал белое полотно с него мэр Виталий Кличко. Высота каждой буквы — 3 метра, силуэта Михаила — более 8 метров.

Этот знак понравился киевлянам, однако вызвал бурные обсуждения в Соцстях из-за своей цены. Новые буквы «КИЕВ» на Бориспольском шоссе обошлись бюджету города в 1,6 млн. грн.