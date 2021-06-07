Украина фото Приехал в Киев: На Бориспольской трассе иномарка снесла въездной знак ценой в 1,6 млн

2021-06-07 12:40

На Бориспольской трассе Subaru вылетел с дороги, перевернулся и влетел в надпись Киев. В машине был лишь водитель, его госпитализировали. Скорее всего, заснул за рулём.

Напомним, новый въездной знак на въезде в столицу со стороны Бориспольского шоссе открыли в 2017 году. Срывал белое полотно с него мэр Виталий Кличко. Высота каждой буквы — 3 метра, силуэта Михаила — более 8 метров. 

Этот знак понравился киевлянам, однако вызвал бурные обсуждения в Соцстях из-за своей цены. Новые буквы «КИЕВ» на Бориспольском шоссе обошлись бюджету города в 1,6 млн. грн.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

фото В центре оккупированного Донецка установили ржавый указатель «Киев 770 км»

2021-04-26 13:24

В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: 40 пострадавших

2020-07-02 20:30

Дальнобойщики блокировали основные въезды в столицу, грозятся ехать к Кабмину

2020-02-12 10:32

Госсекретарь США в Киеве: 30 января и 1 февраля перекроют центр и Бориспольскую

2020-01-30 13:14

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине готовы выдавать международный "паспорт" вакцинации против COVID-19: что нужно знать

2021-06-07 16:20

фото Глава Комитета национальных сборных отреагировал на неадекватную критику новой формы для Евро-2020

2021-06-07 14:21

документ Минобороны Украины заказало для парада в Киеве три элитных Rolls-Royce ценой в 73 миллиона

2021-06-07 13:43

фото Приехал в Киев: На Бориспольской трассе иномарка снесла въездной знак ценой в 1,6 млн

2021-06-07 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине готовы выдавать международный "паспорт" вакцинации против COVID-19: что нужно знать 2021-06-07 16:20
фото Глава Комитета национальных сборных отреагировал на неадекватную критику новой формы для Евро-2020 2021-06-07 14:21
документ Минобороны Украины заказало для парада в Киеве три элитных Rolls-Royce ценой в 73 миллиона 2021-06-07 13:43
фото Приехал в Киев: На Бориспольской трассе иномарка снесла въездной знак ценой в 1,6 млн 2021-06-07 12:40