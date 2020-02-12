Украина Дальнобойщики блокировали основные въезды в столицу, грозятся ехать к Кабмину

2020-02-12 10:32 807

На въезде в Киев протестуют международные перевозчики. Они полностью заблокировали одну из полос Бориспольской трассы, припарковали фуры.

Как сообщает 112 Украина, водители грузовиков показывают свое недовольство многодневными простоями на границе, недостаточным количеством разрешений на международные автомобильные перевозки.

"Движение на въезде в Киев стороны Бориспольской трассы сейчас частично затруднено, потому что одну из полос транспорта полностью заблокировали грузовики. Сейчас их здесь более полусотни, однако машины до сих пор продолжают съезжаться, это представители международных автоперевозчиков Украины", - говорится в сообщении.

Также по информации паблика Киев Оперативный, движение затруднено на всех въездах в Киев, в частности, на Одесской трассе.

Протестующие также считают, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, является несовершенной. Водители считают, что из-за этой программы образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тыс. Вследствие этого люди недополучают зарплату, а автоперевозчики разрывают с международными партнерами контракты, потому что не могут доставлять свои товары в срок.

Водители требуют увольнения министра инфраструктуры и решительных действий от премьер-министра. Если к 11:00 они не услышат никакого ответа от чиновников, то обещают, что вся колонна поедет в центр города до здания Кабинета министров и продолжит свою акцию там.

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