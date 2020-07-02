Мир В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: 40 пострадавших

2020-07-02 20:30 93

В Польше произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находилось около 40 граждан Украины.

Авария случилась 2 июля возле города Богуславице Силезского воеводства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он уточнил, что в результате ДТП пострадали около 40 человек, среди них 16 граждан Украины. Шестерых из них госпитализировали, еще один находится в тяжелом состоянии.

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", – уточнил Погорельцев.

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