Украина фото Глава Комитета национальных сборных отреагировал на неадекватную критику новой формы для Евро-2020

2021-06-07 14:21

Представителям России следует сосредоточиться на своих допинговых скандалах, а не критиковать форму футболистов сборной Украины для Евро 2020. Об этом Metaratings заявил председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич.

Так он прокомментировал претензии из РФ по поводу того, что на форме украинцев изображен силуэт Украины с оккупированным Россией Крымом, передает издание gordonua.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – сказал Маркевич.

Он согласился с президентом УАФ Андреем Павелко, который написал в Facebook, представляя форму, что силуэт Украины будет придавать украинским игрокам сил, когда на турнире они будут "сражаться за всю Украину от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода".