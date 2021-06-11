Политика фото Все сотрудники посольства США в Украине переоделись в новую форму сборной с надписью "Героям слава"

2021-06-11 09:40

Сотрудники Посольства США в Украине сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу, которая содержит карту Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!". Соответствующее фото опубликовано в микро-блоге посольства в Twitter.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", - говорится в сообщении посольства.

Кроме группового фото, на котором 17 сотрудников позируют в форме украинской сборной, отдельно опубликовано фото временной поверенной в делах США Кристин Квин, которая также позирует в футболке с картой Украины.

Напомним, вчера в УЕФА решили, что карта Украины на форме и слоган "Слава Украине" не нарушают их требования, а вот слоган "Героям слава" нужно убрать.