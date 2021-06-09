Политика фото Зеленский вмешался в раздутый РФ скандал с новой формой сборной Украины

2021-06-09 11:02

Владимир Зеленский прокомментировал новый дизайн формы украинской сборной по футболу, сфотографировавшись с футболкой. Соответствующую публикацию глава государства разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. Есть несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна единственная и неповторимая. Крым - это Украина", - написал Зеленский.

На футболке, с которой сфотографировался Зеленский значится номер 95. Остальные атрибуты – карта Украины и лозунги – как на всех формах.

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