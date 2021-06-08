Украина КАРТА Прогноз погоды на 8 июня: сегодня Украину накроют грозовые ливни, вечером сильно похолодает

2021-06-08 12:23

Сегодня, 8 июня, на все территории Украины синоптики прогнозируют мощные дожди с грозами. 

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в Киеве во вторник температура днем поднимется до  +23 градусов, однако ночью снова похолодает до +13...+15.

В западных областях сегодня температура днем будет колебаться от +23 до +25 градусов, а ночью - от +11 до +13 градусов. На Севере ожидается +22...+24 градуса, а ночью - +12...+15 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +21...+ 23 градуса, а ночью - +12...+14 градусов. На востоке Украины столбик термометра днем покажет 21-23 градуса с отметкой "плюс", а ночью - +11...+13. Температура на юге составит +23...+ 25 градусов днем, а ночью - +13...+15 градусов.

 

 

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Заемщиков денег в банках пугают продажей долгов на аукционах 2021-06-08 12:01
фото На Львовщине адреса должников за услуги ЖКХ начали размещать на билбордах 2021-06-08 11:04