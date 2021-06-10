Политика Битва за округ № 87: ЦИК зарегистрировал Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады

2021-06-10 12:01

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады.

"Вирастюк - новый депутат Верховной Рады от округа №87. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом, согласно его заявлению, поданному 7 июня", - сообщает общественная сеть "Опора" на Facebook.

Напомним, ранее Большая палата Верховного Суда признала законным избрание Вирастюка в Раду, хотя до этого Верховный суд несколько раз отменял протокол ЦИК с результатами довыборов по округу №87 в Ивано-Франковской области.