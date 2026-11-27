Політика Фон дер Ляєн підтвердила участь європейської команди в наступному раунді мирних переговорів

2026-11-27 10:31

Європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни росії проти України. У Євросоюзі наголошують, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі.



Вона відзначила нову динаміку дипломатичних зусиль останніми тижнями та наголосила, що Європа має бути безпосередньо залучена до переговорного процесу.



"Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх. Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку", - заявила фон дер Ляєн.



Очільниця Єврокомісії також нагадала, що минулого тижня Коаліція охочих закликала росію припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі на зимовий період. Крім того, йшлося про перемир’я, яке забезпечило б безпечне транспортування продовольства Чорним морем.



За словами фон дер Ляєн, згода Москви на ці кроки засвідчила б серйозність її намірів щодо переговорів.



"Ми й надалі підтримуватимемо Україну та захищатимемо власні інтереси. Ми оцінюватимемо прогрес за діями росії, а не лише за її словами", - наголосила президентка Єврокомісії.



Вона також запевнила, що ЄС продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на росію. Зокрема, Єврокомісія представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій.



Крім того, на 2027 рік запропоновано додатковий фінансовий інструмент для України обсягом 45 млрд євро. З цієї суми 20 млрд євро планують спрямувати на бюджетну підтримку, ще 25 млрд євро - на військові потреби.