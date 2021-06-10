Украина КАРТА Прогноз погоды: 10 июня ожидаются дожди с грозами, к ночи сильно похолодает

2021-06-10 11:39

10 июня практически на всей территории Украины ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура  поднимется до +26 градусов, однако ночью снова будет холодно. 

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +25 градусов, а ночью - от +11 до +13 градусов. В северных областях днем ожидается +22...+24 градуса, ночью будет прохладнее - от +12 до +16 градусов. В Центре страны столбик термометра покажет днем +22...+24 градуса, ночью - не выше +14 градусов. В Киеве в четверг температура днем поднимется до +24 градуса, однако ночью столбики термометров упадут до +14...+16. На востоке Украины днем будет 22-25 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +11...+14. Температура на юге составит +23...+26 градусов днем, а ночью - +12...+16 градусов.

 

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