Украина У Києві викрито банду, яка вибивала борги через створені колл-центри

2021-06-10 12:40

Примушували сплатити «борги» через створені колл-центри – у Києві поліцейські повідомили про підозри організатору та учасникам угруповання. Про це повідомляє НПУ у Telegramm.

Організатором протиправної діяльності виявився киянин, який координував та контролював діяльність угруповання. Серед двох його спільників ще двоє жителів столиці – вони працювали з клієнтськими базами та залучали інших осіб для телефонного «тероризування» громадян.

Для цього фігуранти створили свого роду колл-центр. Контакти та персональні дані громадян отримували з клієнтських баз компаній, що надають послуги швидкого кредитування. Одна з таких фірм навіть орендувала «колекторам» офіси, що знаходились у Києві та Запоріжжі.

Фігуранти телефоном вимагали громадян терміново сплатити борги, погрожуючи розправою їм та їхнім родичам. При цьому часто завищували відсотки кредитів, що суперечило умовам укладених договорів. Деякі з потерпілих, як виявилося, взагалі не мали жодних боргових зобов’язань.