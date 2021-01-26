Украина Киевляне задолжали за коммунальные услуги уже почти четыре миллиарда

2021-01-26 15:46 91

Задолженность киевлян за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за тепло и горячую воду, наданный момент составляет около четырех млрд. грн.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на ICTV, долг - значительно выше, чем годом ранее. По мнению Кличко повышение тарифов, в том числе и на газ, создает большую социальную напряженность.

Также Кличко напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь четыре млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - сказал Кличко.

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