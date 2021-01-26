Украина Киевляне задолжали за коммунальные услуги уже почти четыре миллиарда

2021-01-26 15:46 91

Задолженность киевлян за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за тепло и горячую воду, наданный момент составляет около четырех млрд. грн. 

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на ICTV, долг - значительно выше, чем годом ранее. По мнению Кличко повышение тарифов, в том числе и на газ, создает большую социальную напряженность.

Также Кличко напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь четыре млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - сказал Кличко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Нафтогаз снижает тариф на газ для населения до 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона

2021-01-14 11:14 560

На сколько в ноябре поднимется тариф на газ для населения

2020-10-27 08:38 2921

Украинцы постепенно начали выбираться из долговой ямы по услугам ЖКХ

2020-10-01 14:46 2579

В Киеве долги за коммунальные услуги поручили выбивать коллекторам

2020-06-05 15:38 2304

Еще новости в разделе "Украина"

Украинку отправили под суд за школьные прогулы дочери: какое последовало наказание

2021-01-26 17:30 42

С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию"

2021-01-26 17:00 70

В Кабмине назвали сроки введения техосмотра - будет обязательным для всех авто

2021-01-26 16:30 147

Киевляне задолжали за коммунальные услуги уже почти четыре миллиарда

2021-01-26 15:46 91
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинку отправили под суд за школьные прогулы дочери: какое последовало наказание 2021-01-26 17:30 42
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" 2021-01-26 17:00 70
В Кабмине назвали сроки введения техосмотра - будет обязательным для всех авто 2021-01-26 16:30 147
Киевляне задолжали за коммунальные услуги уже почти четыре миллиарда 2021-01-26 15:46 91