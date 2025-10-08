Життя Кількість боргів за послуги ЖКГ швидко зростає - відкрито рекордні понад 788 тис виконавчих проваджень

2025-10-08 12:30

Кількість боргів за комунальні послуги в Україні зросла на 13% порівняно з минулим роком та у 1,5 разу з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз відкрито рекордні 788 507 виконавчих проваджень з боргів за тепло, воду та інші послуги. Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання - 42% усіх виробництв. За ними йдуть борги за воду (21%) та за житлове обслуговування (12%). Також значні борги є за електроенергію (11%) та газ (9,5%).

Найбільше боржників концентрується у прифронтових Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому дивовижний факт: найдисциплінованіша область з комунальних платежів - Луганська.

Ще одна цікава деталь: молодь до 25 років майже не має боргів - частка таких боржників лише 0,9%. Звичайно, це пов'язано з тим, що молодь здебільшого живе спільно з батьками, або ж батьки "спонсують" дітям комуналку, навіть якщо діти живуть окремо. Основна частина боргів із комунальних послуг припадає на людей віком 46-60 років - 38%. На другому місці вікова група 36-45 років (24,7%), майже стільки ж боргів у людей старше 60 років (24,6%).

Зростання боргів за комунальні послуги в Україні свідчить про явну соціальну напругу: основна частина заборгованостей припадає на людей середнього та старшого віку. Це означає, що платоспроможність населення розподілена вкрай нерівномірно, а чинні натепер тарифи - не відповідають доходам.

