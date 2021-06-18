Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину идет первая летняя жара, дождить будет только на Юге и Востоке

2021-06-18 10:22

По данным синоптиков, нынешняя рабочая неделя закончится повышением температуры и дождями в отдельных регионах. Сегодня, 18 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность, в южных и восточных частях страны ожидаются осадки.

Согласно прогнозу гидрометцентра, в западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +29 градусов, а ночью - от +12 до +14 градусов. В северных областях температура воздуха составит +26...+29 градусов, а ночью - +14...+18 градусов.

В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +25...+28 градусов, а ночью - +14...+17 градусов. В Киеве в этот день температура воздуха днем будет +27...+29 градусов, а ночью - +16...+18 градусов.На востоке страны столбик термометра днем покажет 24-27 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +14...+17. Температура воздуха на юге составит +24...+27 градусов днем, а ночью - +15...+18 градусов.

 

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