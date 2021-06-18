Украинцев ждет теплый летний уикенд, температура будет быстро подниматься. При этом в западных и южных областях ожидаются дожди с грозами. Во всех остальных регионах на выходные, 19-20 июня,можно смело планировать отдых на природе.
Прогноз на субботу, 19 июня
Как видим, дожди с грозами в этот день ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
Прогноз на воскресенье, 20 июня
В этот день дожди с грозами также ожидаются в западных областях и местами на Юге страны.