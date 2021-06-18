Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные 19-20 июня: грозы отступят на Запад, температура поднимется до +30°C

2021-06-18 20:34

Украинцев ждет теплый летний уикенд, температура будет быстро подниматься. При этом в западных и южных областях ожидаются дожди с грозами. Во всех остальных регионах на выходные, 19-20 июня,можно смело планировать отдых на природе.

Прогноз на субботу, 19 июня

Как видим, дожди с грозами в этот день ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

Прогноз на воскресенье, 20 июня

В этот день дожди с грозами также ожидаются в западных областях и местами на Юге страны.