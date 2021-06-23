Украина КАРТА Прогноз погоды на 23 июня: сегодня дожди прекратятся, температура поднимется до +35°C

2021-06-23 11:39

23 июня дожди ожидаются только в отдельных регионах западных и южных областей Украины. В целом по стране температура будет постепенно повышаться.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западном регионе дожди ожидаются в Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура днем будет колебаться от +32 до +34 градусов, а ночью - от +18 до +20 градусов.

В северных и центральных областях осадков не предвидится. На севере температура воздуха составит +33...+35 градусов, а ночью - +19...+21 градус. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +32...+34 градуса, а ночью - +19...+21 градус. В Киеве в этот день осадков не предвидится.

На востоке страны столбик термометра днем покажет 32-35 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +19...+22. В южных областях прогнозируются дожди. Температура воздуха на юге составит +28...+31 градус днем, а ночью - +19...+21.

 

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