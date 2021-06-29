Украина КАРТА Украину сегодня накроют дожди с грозами - прогноз погоды на 29 июня

2021-06-29 11:20

29 июняпрактически на всей территории Украины ожидается переменная облачность и дожди с грозами. Наибольшая вероятность осадков на востоке и севере страны, а также в Закарпатской и Черновицкой областях.

По данным гидрометцентра , в западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью - от +12 до +15 градусов. В северных областях температура воздуха составит +25...+28 градусов, а ночью - +16...+19 градусов.В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +26...+28 градусов, а ночью - +16...+18 градусов.В Киеве сегодня также дожди с грозами. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью упадет до +17...+19.На востоке страны столбик термометра днем покажет 26-28 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +17...+19. Температура воздуха на юге составит +27...+30 градусов днем, а ночью - +17...+20.