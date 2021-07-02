Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные 3-4 июля: украинцев ждет дождливый, но жаркий уикенд

2021-07-02 20:34

Украинцев ждет очередной грозовой и дождливый уикенд, но холодно точно не будет. В выходные, 3-4 июля, по всей территории страны ожидаются осадки. При этом дневная температура будет держаться в пределах +25...+29 градусов. Это следует из свежего прогноза гидрометцентра.

Прогноз на субботу, 3 июля

В субботу осадки в виде дождя и гроза ожидаются во всех регионах Украины.В западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +25 градусов, а ночью - от +12 до +16 градусов. В северных областях температура воздуха составит +25...+28 градусов, а ночью - +15...+17 градусов. В центральном регионе столбик термометра будет показывать днем +26...+28 градусов, а ночью - +15...+17 градусов. В Киеве в этот день ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем будет +25...+27 градусов, а ночью - + 16...+18. На востоке страны столбик термометра днем покажет 29-31 градус с отметкой "плюс", а ночью - +17...+19. Температура воздуха на юге составит +26...+28 градусов днем, а ночью - +17...+19.

Прогноз на воскресенье, 4 июля

4 июля, дожди также пройдут по всей территории Украины. В западном регионе температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +25 градусов, а ночью - от +14 до +16 градусов. В северных, центральных и южных областях температура воздуха составит +25...+28 градусов, а ночью - +15...+17 градусов. В Киеве в этот день температура воздуха днем будет +25...+27 градусов, а ночью - +16...+18 градусов.На востоке страны столбик термометра днем покажет 29-31 градус с отметкой "плюс", а ночью - +17...+19.