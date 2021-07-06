Украина КАРТА Прогноз погоды на 6 июля: сегодня Украину снова накроют грозовые ливни, но холодно не будет

2021-07-06 11:39

6 июля практически во всех регионах Украины синоптики прогнозируют дожди.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западном регионе осадков не предвидится, только в Закарпатской области. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью - от +15 до +17 градусов. В северных областях температура воздуха составит +27...+29 градусов днем, а ночью - +17...+19 градусов.

В центральном, восточном и южном регионах ожидаются дожди с грозами. В Киеве сегодня также ожидаются дожди. Температура днем поднимется до +29 градусов, ночью будет прохладнее - +17...+19. В центральных областях столбик термометра будет показывать днем +26...+28 градусов, а ночью - +17...+19 градусов. На востоке страны днем ожидают 25-27 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +17...+19. Температура воздуха на юге составит +25...+27 градусов днем, а ночью - +18...+20.