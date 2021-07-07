Украина Стала известна причина обвала части путепровода в районе Берестейки в Киеве

2021-07-07 11:39

Обвал части путепровода на проспекте Победы произошел из-за повреждения, которое несколько дней назад нанес грузовик, что врезался в путепровод.

Специалисты "Киевавтодормост" обследовали сооружение возле станции метро "Берестейская" и выяснили, что обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Речь идет о ДТП 1 июля, когда в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками.

Указывается, что якобы "силовое воздействие" вызвало разрушение бетона в наиболее слабых местах путепровода.

В то же время, еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода.

Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.