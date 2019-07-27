Экономика Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года

2019-07-27 10:30 228

 

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 июля; за неделю гривня укрепилась на 39 копеек.

На понедельник, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 26 июля курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на три копейки днем ранее. Так низко курс доллара не опускался ни в 2019, ни в 2018 году. Последний раз курс составлял 25,44 грн/долл. в конце августа 2017 года.

 За неделю с 22 по 29 июля доллар упал в цене на 39 копеек.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

РФ предложила Украине контракт на транзит газа

2019-07-27 13:00 294

Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии

2019-07-26 15:28 558

Доллар и евро в Украине снова подешевели - НБУ обновил курс основных валют

2019-07-26 11:45 549

Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 2304

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года

2019-07-27 10:30 228

Когда и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен

2019-07-25 20:00 11535

Власти Молдовы заявили о готовности покупать реверсный газ в Украине

2019-07-25 13:44 543

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро ощутимо подешевели

2019-07-25 12:14 666
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года 2019-07-27 10:30 228
Когда и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен 2019-07-25 20:00 11535
Власти Молдовы заявили о готовности покупать реверсный газ в Украине 2019-07-25 13:44 543
Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро ощутимо подешевели 2019-07-25 12:14 666

Лента

видео 14:00 Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснили важный момент
13:30 Названы вещи, которые отталкивают удачу от разных знаков Зодиака
13:00 РФ предложила Украине контракт на транзит газа
12:30 Волкер на Донбассе встретился с командиром ООС
12:00 Трамп пригрозил Франции санкциями и заявил, что американское вино лучше
11:30 "Новый акт агрессии!" Россия заблокировала четверть Черного моря: подробности
11:00 Супрун дала восемь советов новым нардепам: Не пытайтесь строить коммунизм
10:30 Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года
22:45 Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами!
фото 22:12 Самые небанальные фото года, сделанные с помощью iPhone