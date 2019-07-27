Экономика Доллар в Украине обвалился до минимума с 2017 года

2019-07-27 10:30 228

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 июля; за неделю гривня укрепилась на 39 копеек.

На понедельник, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

Таким образом, по сравнению со значениями 26 июля курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на три копейки днем ранее. Так низко курс доллара не опускался ни в 2019, ни в 2018 году. Последний раз курс составлял 25,44 грн/долл. в конце августа 2017 года.

За неделю с 22 по 29 июля доллар упал в цене на 39 копеек.