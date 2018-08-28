Украина фото Около метро Берестейская в Киеве произошло массовое ДТП -разбиты 7 авто

2018-08-28 11:14 123

В Киеве возле станции метро Берестейская произошла масштабная авария с участием семи автомобилей. Как водится, не обошлось без машины на "евробляхах".

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", массовое столкновение произошло между автомобилями Toyota Prado, Volkswagen Crafter, Honda Civic, Peugeot 407, Volkswagen Passat, Opel Omega, Toyota Land Cruizer.

В результате аварии образовалась огромная пробка в сторону станции метро Нивки.

В ДТП пострадал один человек, пассажирка Opel. Девушку госпитализировали с травмой ноги.

По данным полиции, причиной аварии послужило несоблюдение дистанции и нарушение скоростного режима.