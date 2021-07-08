Курьезы 11-летний ребенок в поисках бессмертия за год изучил университетский квантовой физики

2021-07-08 10:22

11-летний Лоран Симонс всего за год закончил курс в Антверпенском университете. По словам мальчика, он начал изучать классическую механику и квантовую физику в апреле 2020 года и так увлекся, что отложил все другие занятия. Теперь вундеркинд из Бельгии поставил себе цель получить степень магистра физики, сообщает PostNews.

В старшую школу Лоран пошёл в 6 лет, а уже через 18 месяцев стал выпускником. Вундеркинд получил школьный аттестат в 8 лет. У мальчика фотографическая память и IQ 145. Такой показатель наблюдается у гениев и лауреатов Нобелевской премии.

"Моя цель — бессмертие. Я хочу иметь возможность механизировать как можно больше частей человеческого тела. Квантовая физика — лишь первая часть головоломки", — заявляет юный учёный.