Украина Сегодня в Украине проходит ВНО по физике - правила допуска и требования

2020-07-02 10:14 216
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Сегодня в Украине проходит ВНО по физике. Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 110 человек, для которых созданы 1 926 аудиторий в 114 пунктах тестирования.

Учитывая карантинные меры, во избежание скопления у входа в пункт тестирования, допуск участниковпродлится до 10:50.  Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Процедура допуска также предусматривает прохождение других мер, в частности, каждый участник ВНО должен: пройти термометрию (к тестированию не допустят лиц с кашлем, насморком или температурой выше 37,3 градусов); быть в защитной маске, которая должна закрывать нос и рот; соблюдать правила социального дистанцирования (в аудиториях должно быть до 15 учеников, а расстояние между участниками тестирования должно составлять не менее 1,2 м).

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