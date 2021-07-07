Украина КАРТА Сегодня украинцев ждут грозовые ливни, шквальный ветер, град и жара

2021-07-07 11:01

Сегодня, 7 июля, в Украине снова объявлено штормовое предупреждение. Непогода затронет южные и восточные регионы.Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, грозы ожидаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в оккупированном Крыму. В отдельных районах пройдет град, шквалы 15-20 м/с.

Объявлен І уровень опасности – желтый. К этому уровню относятся явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.

Также ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м. Возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик. Объявлен также желтый уровень опасности.