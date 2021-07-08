Украина КАРТА Жара возвращается: Сегодня дожди прекратятся и температура начнет быстро повышаться

2021-07-08 11:22

Погода в Украине снова окажется под воздействием циклона с мощными грозами, которые вернутся уже на этой неделе. При этом температура воздуха будет очень высокой, +30 градусов и больше.

В гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие три дня почти по всей стране будет преобладать сухая погода с высокой температурой .

С 8 по 10 июля ожидается +29+33 градуса по всей стране. 8-го числа гроза с дождем вероятна в Крыму и Одесской области. 9-го июля - без осадков, а 10-го числа грозы возможны на крайнем западе.