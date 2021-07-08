Украина КАРТА Жара возвращается: Сегодня дожди прекратятся и температура начнет быстро повышаться

2021-07-08 11:22

Погода в Украине снова окажется под воздействием циклона с мощными грозами, которые вернутся уже на этой неделе. При этом температура воздуха будет очень высокой, +30 градусов и больше.

В гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие три дня почти по всей стране будет преобладать сухая погода с высокой температурой .

С 8 по 10 июля ожидается +29+33 градуса по всей стране. 8-го числа гроза с дождем вероятна в Крыму и Одесской области. 9-го июля - без осадков, а 10-го числа грозы возможны на крайнем западе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Определены 158 спортсменов, которые представят Украину на Олимпиаде в Токио

2021-07-07 15:04

О чем сегодня говорили в Вильнюсе президенты Украины и Литвы

2021-07-07 14:00

КАРТА Сегодня украинцев ждут грозовые ливни, шквальный ветер, град и жара

2021-07-07 11:01

До 16 июля включительно водителей Киева не будут штрафовать за неуплату парковки

2021-07-07 09:02

Еще новости в разделе "Украина"

В Одесской области 16-летняя девушка погибла, пытаясь достать мобильный из туалета

2021-07-08 12:23

КАРТА Жара возвращается: Сегодня дожди прекратятся и температура начнет быстро повышаться

2021-07-08 11:22

В Украине резко выросла популярность вакансий с возможностью работать удаленно

2021-07-08 10:03

Платить придется авансом, украинцев предупредили о коммунальном новшестве: «В платежках за июнь…»

2021-07-07 21:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Одесской области 16-летняя девушка погибла, пытаясь достать мобильный из туалета 2021-07-08 12:23
КАРТА Жара возвращается: Сегодня дожди прекратятся и температура начнет быстро повышаться 2021-07-08 11:22
В Украине резко выросла популярность вакансий с возможностью работать удаленно 2021-07-08 10:03
Платить придется авансом, украинцев предупредили о коммунальном новшестве: «В платежках за июнь…» 2021-07-07 21:20