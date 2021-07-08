Украина фото Житель Львовской области уничтожил 59 могильных памятников сечевых стрельцов

2021-07-08 15:45

В Стрые Львовской области задержали местного жителя, повредившего десятки могильных памятников сечевых стрельцов.

Как сообщает управление Нацполиции во Львовской области, оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила на территории Стрыйского городского кладбища мужчину, пытавшегося повалить крест на одной из могил, в которых погребены воины корпуса Украинских сечевых стрельцов.

Вандал пытался убежать, но его задержали. Злоумышленником оказался 20-летним местным жителем. По предварительным данным, мужчина повредил 59 надмогильных крестов и памятников.

Полиция открыла уголовное производство по статье об осквернении или повреждении могил борцов за независимость Украины (ч.2 ст.297 УК Украины).