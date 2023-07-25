ВОЙНА В Украине Власти Полтавы приняли волевое решение просто снести памятники Ватутину и Пушкину

2023-07-25 10:26

В Полтаве в течение недели планируют демонтировать три памятника: Николаю Ватутину, Алексею Зыгину (генерал, считавшийся освободителем Полтавы во время Второй мировой войны) и Александру Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

Решение о демонтаже было принято 24 июля.

Сессия городского совета приняла такое решение еще в апреле и подала соответствующее обращение по поводу рекомендаций о переносе памятников. Но ответ не поступил до сих пор, поэтому исполком решил больше не ждать и снести монументы.

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На Бердянском направлении армия Украины заметно продвинулась в глубину обороны противника 2023-07-25 09:24
Минюст дал разъяснения относительно принудительного взыскания с доходов должников 2023-07-24 22:15
ISW: "вагнер" в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши 2023-07-24 21:37