Украина КАРТА Аномальная жара продержится в Украине минимум до 21 июля - какие еще сюрпризы готовит погода

2021-07-15 12:01

На всей территории Украины сегодня сухая и жаркая погода. Синоптики предупреждают, что до конца недели не следует ждать даже малейшего ослабления жары. Согласно данным гидрометцентра, снижение температуры возможно не раньше понедельника, 19 июля. В западных областях ожидаются дожди, а в Ивано-Франковской и Львовской областях температура составит +25-27°.

По прогнозам синоптиков только к 20 июля прохладный воздух немного продвинется к центру Украины. Столбик термометра опустится до +22-27°. Однако на всем левобережье сохранится аномально жаркая погода, вплоть до +37°. А уже с 21 июля температура начнет постепенно снижаться по всей стране. Жители востока Украины почувствуют это уже 22 июля. В этот день на востоке и юге страны максимально воздух прогреется до +30°, однако в большинстве областей будет до +28°. На остальной территории страны ожидается +23-27°.

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