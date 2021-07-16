Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные 17-18 июня: украинцев ждет дождливый уикенд, но жара не спадет

2021-07-16 19:28

Украинцев снова ждет невероятно жаркий, хоть и дождливый уикенд. Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие выходные 17-18 июля во многих регионах ожидаются грозовые ливни. При этом принесенная ими свежеть продлится совсем недолго, столбики термометров будут упрямо подниматься.

Прогноз на субботу, 17 июля

Ночью будет держаться достаточно комфортная погода, без осадков, столбики термометра опустятся до +20 градусов. Днем же город накроют грозовые дожди, правда, сохранится рекордная жара до +34 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, 3-8 м/с.

Прогноз на воскресенье, 18 июля

В последний день выходных ливни ожидаются и ночью, и днем. Наконец в столице немного спадет температура. Днем ожидается +30...+32 градуса.