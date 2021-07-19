Украина КАРТА Прогноз погоды на неделю: дожди с грозами продержатся до пятницы, температура местами упадет до +12°C

2021-07-19 14:00

На этой неделе украинцы наконец немного передохнут от аномальной жары, которая буквально сжигала все регионы. По прогнозам синоптиков, грозовые ливни, которые с начала недели начнутся в западных областях, постепенно охватят все области. Прохладная и дождливая погода продержится в стране до конца текущей недели. Как указано в обновленных прогнозах гидрометцентра, ливни пойдут на спат только к пятнице.

Прогноз на понедельник, 19 июля

Прогноз на вторник, 20 июля

Прогноз на среду, 21 июля

Прогноз на четверг, 22 июля

Прогноз на пятницу, 23 июля

 

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