Украина КАРТА Прогноз погоды на 29 июля: сегодня Украину накроют грозовые дожди, но жара не спадет

2021-07-29 12:23

Сегодня, 29 июля, в Украине ожидаются новые дожди с грозами. При этом жара не отступит, дневная температура особо не опустится.

Как указано в свежем в прогнозе гидрометеоцентра, в четверг днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15°С...+20°С , днем +27°С... +32°С , в южной части ночью +20°С , днем +31°С...+36°С .

В Киеве днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Термометры днем покажут порядка + 30°, однако ночью температура опустится до +18°С ...+20°С .