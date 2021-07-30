Ближайший уикенд особо хорошей погодой не порадует. Сильная жара в некоторых регионах то и дело будет сменяться грозовыми ливнями и ночными холодами. При этом дневная температура будет держаться на достаточно высоком уровне.
Прогноз погоды на субботу, 31 июля
В субботу осадки ожидаются в западных и восточных областях. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов днем и от +15 до +22 градусов ночью.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 августа
В воскресенье дожди ожидаются на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В большинстве областей жара сохранится, а местами даже усилится.