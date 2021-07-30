Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные 31 июля - 1 августа: украинцев ждет жаркий и грозовой уикенд

2021-07-30 20:34

Ближайший уикенд особо хорошей погодой не порадует. Сильная жара в некоторых регионах то и дело будет сменяться грозовыми ливнями и ночными холодами. При этом дневная температура будет держаться на достаточно высоком уровне.

Прогноз погоды на субботу, 31 июля

В субботу осадки ожидаются в западных и восточных областях. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов днем и от +15 до +22 градусов ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 августа

В воскресенье дожди ожидаются на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В большинстве областей жара сохранится, а местами даже усилится.

subscriber subscriber

Еще по теме

Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться

2021-07-30 15:15

Главный санитарный врач проговорился о готовящемся продлении карантина

2021-07-30 13:02

На столичном Подоле парень подорвал себя после ссоры с девушкой

2021-07-30 12:40

Кабмин ввел обязательную самоизоляцию и ПЦР-тест для тех, кто не вакцинирован

2021-07-30 09:23

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные 31 июля - 1 августа: украинцев ждет жаркий и грозовой уикенд

2021-07-30 20:34

ПОЛНЫЙ СПИСОК Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на август - график следования

2021-07-30 19:28

Задержанного в Борисполе с килограммом кокаина приговорили к 7 годам лишения свободы

2021-07-30 13:43

На столичном Подоле парень подорвал себя после ссоры с девушкой

2021-07-30 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные 31 июля - 1 августа: украинцев ждет жаркий и грозовой уикенд 2021-07-30 20:34
ПОЛНЫЙ СПИСОК Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на август - график следования 2021-07-30 19:28
Задержанного в Борисполе с килограммом кокаина приговорили к 7 годам лишения свободы 2021-07-30 13:43
На столичном Подоле парень подорвал себя после ссоры с девушкой 2021-07-30 12:40