Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные 31 июля - 1 августа: украинцев ждет жаркий и грозовой уикенд

2021-07-30 20:34

Ближайший уикенд особо хорошей погодой не порадует. Сильная жара в некоторых регионах то и дело будет сменяться грозовыми ливнями и ночными холодами. При этом дневная температура будет держаться на достаточно высоком уровне.

Прогноз погоды на субботу, 31 июля

В субботу осадки ожидаются в западных и восточных областях. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов днем и от +15 до +22 градусов ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 августа

В воскресенье дожди ожидаются на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В большинстве областей жара сохранится, а местами даже усилится.