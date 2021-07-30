Детали Вадима Івченка виганяють з "Батьківщини", - ЗМІ.

2021-07-30 16:33

Через низку земельних скандалів народний депутат Вадим Івченко опинився на межі виключення з лав "Батьківщини".

Про це йдеться у статті Антикору https://antikor.com. ua/articles/474479-vadima_ ivchenka_viganjajutj_z_ batjkivshchini.

За матеріалом видання Вадим Івченко неодноразово засвічувався у рейдерських скандалах пов'язаних із землею.

“Земля для Івченка - це особлива пристрасть і головна годівниця. За ним тягнеться шлейф чисельних земельних (і не тільки) скандалів - перед тим, як потрапити до “Батьківщини” він відхопив 7 000 га земель у Білоцерківської національної аграрної академії у Білоцерківському районі, а також на додачу прихопив спиртозавод на Сквирщині. Подейкують, Івченко не цурається рейдерської класики: тітушок та так званих маски-шоу. Кажуть, що “хлопці у масках”, які побували у ректора БНАУ Анатолія Даниленка - це справа рук Івченка для того, аби захопити ще 3 000 га землі у академії. Схоже, перших 7 тисяч гектар йому було мало і пан Івченко тяжіє до кругленьких цифр, до речі, це не єдиний заклад, який постраждав від ненажерливих земельних апетитів Івченка”, - йдеться в матеріалі.

Також автор статті звертає увагу, що у 2020 році Вадим Івченко потрапив під приціл правоохоронців і одразу 4 його кампанії потрапили у кримінальне провадження за статтею незаконне захоплення земель.

“Минулого року спалахнув подібний скандал - у ДП "Дослідне господарство "Озерна" Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у селі Озерна, того самого Білоцерківського району, теж вкрали землю. Правоохоронці натрапили на слід Івченка у цьому злочині - одразу 4 підконтрольні йому компанії фігурують у кримінальній справі (№12020110030000132), яку розслідує Білоцерківський відділ ГУНП в Київській області”, - зазначає журналіст.

Щобільше, також минулого року Івченко потрапив ще в один скандал - депутат Фурсівської ОТГ Геннадій Прищепчук у своєму відеозверненні у Facebook до лідерки партії Батьківщина Юлії Тимошенко звинуватив Івченка у незаконному продажі 100 гектарів арабській компанії "Енерджі Груп". Саме це, на думку журналіста, викликало невдоволення у керівництва партії, адже “Батьківщина” виступає категорично проти продажу іноземцям, а Івченко виходить саме цим і займається.