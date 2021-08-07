Пенсия для украинок в 50 лет: названы условия раннего выхода на отдых

В Украине минимальный пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет с 1 апреля 2021 года, но некоторые категории украинок могут выходить на пенсию гораздо раньше.
Это предусматривает пункт 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В 50 лет пенсию оформить могут:
Пенсию в 45 лет могут оформить:
- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Особенности начислений:
- досрочная пенсия начисляется пожизненно;
- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;
- женщина, которая оформляет досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.