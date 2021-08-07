Украина Пенсия для украинок в 50 лет: названы условия раннего выхода на отдых

2021-08-07 14:00

 

В Украине минимальный пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет с 1 апреля 2021 года, но некоторые категории украинок могут выходить на пенсию гораздо раньше.

Это предусматривает пункт 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 50 лет пенсию оформить могут:

 - женщины, родившие пятерых или более детей;
 - женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
 - женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии.).

Пенсию в 45 лет могут оформить:

- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Особенности начислений:

- досрочная пенсия начисляется пожизненно;

- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

- женщина, которая оформляет досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

 Свой страховой стаж можно проверить на сайте Пенсионного фонда.
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