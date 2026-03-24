ВІЙНА В Україні На заводах французького автоконцерну Renault розпочато випуск безпілотників для України

2026-03-24 11:31

На заводах французького автоконцерну Renault тепер виготовлятимуть безпілотники для України. Про це пише Financial Times.

Автоконцерн уклав угоду з французькою оборонною компанією Turgis Gaillard, за якою на двох його підприємствах випускатимуться дрони в рамках проекту Міністерства оборони з надання військової допомоги Україні.

"До нас звернулися через наш досвід. Проект реалізується, його очолює Міністерство оборони. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проекті на прохання держави", - заявив гендиректор Renault Фабріс Камболів.

Які саме дрони і на яких умовах випускатимуться не повідомляється. Минулого року уряд Франції звернувся до автомобільних та оборонних компаній країни з проханням про співпрацю у виробництві безпілотників.

Компанія Turgis Gaillard, створена у 2011 році, випускає, зокрема, безпілотник далекого радіусу дії Aarok з розмахом крил 22 метри, який можна завантажити майже 3 тонн палива, зброї чи спеціалізованого обладнання. Дрон може перебувати у повітрі понад 20 годин, має швидкість понад 450 км/год.

За даними ЗМІ, Renault та Turgis Gaillard можуть налагодити виробництво тактичного дрона з розмахом крил близько 10 метрів "за надзвичайно конкурентоспроможною ціною" з обсягом випуску до 600 одиниць на місяць до кінця першого року роботи.

