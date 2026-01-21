ВІЙНА В Україні Новий міністр оборони Михайло Федоров назвав один з найбільш дієвих способів примушення росії до миру

2026-01-21 16:46

Одним з головних етапів примушення росії до миру силою є досягнення стратегічної цілі щодо ліквідації 50 тисяч російських загарбників на місяць. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.

"Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - заявив Федоров під час зустрічі з журналістами.

За його словами, є ключові етапи, які приведуть до цього і перший - перебудова менеджменту в структурі відомства.

"Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони - це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація. Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент - це перше завдання", - заявив Федоров і додав, що менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей.

Друга стратегічна ціль, підкреслив міністр оборони, убивати 50 тисяч російських окупантів на місяць. За його словами, минулого місяця українські воїни вбили 35 тисяч росіян. І це втрати, які верифіковані на відео.

"Якщо досягнемо показника в 50 тисяч - побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", - заявив Федоров.