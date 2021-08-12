Украина КАРТА В шести регионах Украины сегодня объявлено штормовое предупреждение - уровень опасности первый

2021-08-12 10:41

В Украине в четверг ожидается резкое ухудшение погодных условий. В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 12-14 августа в восточных, Киевской, Сумской областях, 14 августа и в Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно представленной синоптиками погодной карте, непогода затронет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, а также аннексированный Крым.

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