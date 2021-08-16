Украина Глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило озвучил еще одну версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

2021-08-16 12:03

Полиция рассматривает кроме озвученых трех еще одну версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова - доведение до самоубийства.

"Да, не исключается и такая версия", - сообщил глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

По его словам, любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза.

Полицейский напомнил, что следствие рассматривает три версии смерти Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

Также он сообщил, что полиции неизвестно, как видео с камер наблюдения из дома Павлова попало в интернет. Видео сейчас анализируют.



"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. … Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило.



На теле Павлова нашли один выстрел из охотничьего карабина 7,62, который зарегистрирован на него. Смерть наступила около 6-7 утра.



Сегодня с родственниками погибшего проведут следственные действия.