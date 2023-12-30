ВОЙНА В Украине Будет какая-то компромиссная версия: Корниенко о законопроекте по мобилизации

2023-12-30 15:30

Законопроект о мобилизации в Украине находится на стадии обсуждения, и ключевым вопросом, как подчеркнул заместитель Председателя Верховной Рады Корниенко, являются финансовые ресурсы для мобилизации.

Обсудить законопроект о мобилизации должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, представители профильных комитетов и Министерство финансов. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

"Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия. Не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло", - отметил Корниенко.

По мнению чиновника, есть большой вопрос относительно обеспечения мобилизации финансовым ресурсом.

"У нас армия финансируется исключительно налогами... Определенными действиями, которые предлагаются в законопроекте правительства, мы можем снизить наполнение налогами. Тогда получается, что мы решаем одну проблему как бы - увеличиваем количество тех, кого можно призвать... А с другой стороны, мы снижаем налоговую базу. Потому что люди там уйдут в тень", - сказал народный депутат.

Он также добавил, что видит риск в сосредоточении менеджмента ограничений для "уклонистов" только в руках территориальных центров комплектования: "Мне кажется, это достаточно большой риск. В одних руках просто что-то собирать. Не важно, чьи это руки".

Напомним,

Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации. Среди предложенных положений есть в частности снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, возможность включать в реестр должников лиц, уклонившихся от мобилизации, отмена отсрочки для лиц с инвалидностью III группы.