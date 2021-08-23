Какой может быть Украина? Какой быть Украине?

2021-08-23 17:17

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде. Дело в том, что за все время межгосударственных российско-украинских отношений никогда не было такого четкого официального мнения о судьбе двух народов и перспективах двух государств.

И тут уже традиционно – официальная Москва выразила четкие формулировки, а официальный Киев в очередной раз промямлил что-то невнятное. Тем не менее в украинском обществе пошли серьезные процессы, которые задели практически всех думающих людей. Процессы эти только начались, в том числе и в России.

Зовет ли Россия территории назад

В украинском политическом сообществе принято считать, что Россия имеет одну точку зрения, и эта точка зрения Президента РФ Владимира Путина. На самом деле российское общество одним Путиным никогда не исчерпывалось. Есть либеральная точка зрения, согласно которой Россия в российско-украинских отношениях во всем неправа и, вообще, лучше бы России в современном виде не было бы. Статья Путина рассматривается ими как еще одно подтверждение российского империализма. Там есть и свои ура-патриоты, которые, обсуждая статью Путина, говорят: «Смотрите, Медведчук не согласился с формулировкой Путина, об одном народе, он враг». Такие «патриоты» не видят перспектив украинской государственности и считают, что Украина должна войти в состав РФ, как минимум ее большая часть. То есть, если одни считают, что не должно быть России, то вторые, что не должно быть Украины.

Позиция Путина намного объемнее такого примитивного понимания отношений между странами. В целом статья и последующие высказывания Путина о том, что должны быть и Россия, и Украина, но есть очень важные нюансы, которые необходимо анализировать украинским политикам. Путин сегодня не только не оспаривает украинскую государственность, но и право Украины становится «анти-Россией». Но тогда он ставит вопрос о статусе территорий, которые, исходя из своего исторического формирования, быть «анти-Россией» никак не желают. Ведь Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. И посыл Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России они один народ с русскими. А дальше он рассказывает историю регионов, которые были присоединены к Украине не как к государству, а как к административной единице другого государства. И в этом есть логика – Украина, как самостоятельное государство, не присоединяла к себе ни Крым, ни Донбасс, ни массу других регионов. А, потеряв контроль над Крымом и частью Донбасса, пока демонстрирует бессилие к их возвращению. Слабых, как известно, история не любит.

В дальнейшем Путин говорит о том, что русскоязычное население, лишенное гражданских прав и культурно-исторического прошлого, поставили перед невозможностью иметь свое политическое представительство в Верховной Раде, иметь свои СМИ и партийные проекты. И дальше этот вопрос ставится перед Европой. А Европе это очень неудобный вопрос. Тут надо или отказаться от принципов демократии и поступить, как выгодно здесь и сейчас, или одернуть Украину и заставить ее прекратить репрессии против оппозиции.

В этой ситуации Путин выигрывает в любом случае. Если Европа не реагирует на притеснение оппозиции и русскоязычного населения, то Путин ловит их на лукавстве и двойных стандартах. Если Европа начинает реагировать на украинский беспредел, то Путин становится гарантом демократии в Восточной Европе.

Складывается впечатление, что Россия готовит информационную и идеологическую основу в отношении Украины. При этом учитывается именно политическая ситуация внутри нашей страны, тупик, в который ее завела прошлая и нынешняя власть. Возможно, Европа, а тем более США, не хотят признавать этого тупика, в который завели Украину под «их чутким руководством», но в определенных условиях, им придется это признать, и тогда проект Украина либо «оптимизируют» в меньших границах, либо вообще спишут за ненадобностью.

Украинский ответ. Власть

Украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен. Казалось бы, самый правильный ответ власти ‒ заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть, в первую очередь в лице Президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие. Судите сами: «Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз: Родина или ты – гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, что мы русские, это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территории. Просто никогда… Для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь, находясь на территории Украины, чувствовал, что это Россия, если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет… Украина будет расти вверх, будет все строиться, это однозначно, а Донбасс – в оккупированном и отрезанном виде ‒ никуда расти не будет».

Давайте спокойно разберем ответ Зеленского на те посылы, которые он бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории. Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями.

Но все-таки давайте рассмотрим процесс объемно – Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое «да» в вопросе развала страны.

Ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если «неправильные» граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями? На это Зеленский говорит словами чеховского героя: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Да почему не может, если политический процесс запущен, а Зеленский сам является сегодня главным катализатором? Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит.

Вот Зеленский говорит, что люди рано или поздно сломают стену. Но вот вопрос, а кто эту стену построил? Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Я недаром в начале статьи уделил внимание обществу России, там этот процесс уже запущен. Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий.

Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет. Но будет ли он развиваться с Украиной? Украина является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это ничуть не смущает. Сегодня Украина проигрывает России в первую очередь экономически. И проигрыш этот ‒ прямая ответственность Зеленского как Президента Украины. Поэтому разговоры Зеленского о развитии страны не стоят ничего. Нищую страну просто развалить и продать за долги кредиторам. И никакая патриотическая риторика не поможет.

Ответ лжепатриотов

Я не зря упомянул российских «патриотов», которые считают, что никакой Украины быть не должно. В Украине подобных «патриотов», только с противоположным знаком, вполне достаточно. Они считают Россию недостраной, которой скоро не будет, а Украину – образцом демократии и процветания. Лидером подобных мнений, без сомнения, является экс-президент Украины Порошенко.

«Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы – украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык (выделено автором), песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека (выделено автором), геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации (выделено автором). Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении этого процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин… Украина выбрала свой путь развития – членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО – соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев».

Тут тоже необходимо разобрать все пассажи, которые открывают всю подноготную подобной идеологии. В Украине, оказывается, нет проблем с собственной идентичностью: украинцы говорят на одном языке, имеют одну кухню и даже танцы танцуют одни и те же. Но давайте читать далее ‒ по словам того же Порошенко, цифры которого (по результатам многочисленных социологических исследований последнего времени) явно завышены, так как, согласно соцопросам, за ЕС голосуют 53‒65%, а за НАТО – 42‒53%. Таким образом, есть миллионы граждан, которые этот курс не поддерживают и которых господин Порошенко в расчет принимать не хочет.

Но если господину Порошенко «по барабану» мнение миллионов граждан, то о какой политической культуре и отношении к правам человека может идти речь? Да и сам Порошенко ранее официально сознался, что он русскоязычный человек, а это ставит под сомнение, что у него лично нет проблем с идентичностью. По Порошенко, Украина имеет причастность к европейской цивилизации, а Россия ‒ нет. Но тут-то и кроется подвох. Ведь по этой логике русскоязычные регионы нужно отдать обратно в Азию. Получается и Порошенко согласен с Путиным.

В такой идеологической парадигме вообще нет будущего. Зачем Украине какой-то Донбасс и Крым, если на остальной части уже построено мощное европейское государство? По Порошенко развитие Украины закончилось ‒ она выбрала свой путь (армию, язык и веру), альтернативы этому нет, основы государства, общества, счастливой страны уже построены. Остается следовать заветам Порошенко, в частности, поставить его статую на освободившийся постамент памятника Ленину.

Но такая совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет. Порошенко транслирует сладкую сказку, которая не соответствует действительности, парализует волю для решения насущных проблем и строительства страны. Наша страна находится в тяжелом кризисе, и нужно ее спасать.

Противостоять деградации

Вот и получается, что Зеленский и Порошенко в целом с Путиным согласны и благословляют потерю граждан, а как следствие этого, возможность потери территориальной целостности Украины. А Путину возражает один Медведчук, который упорно хочет вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Почему же русскоязычные Зеленский и Порошенко вдруг стали ярыми националистами и наперегонки упражняются в том, чтобы отобрать права и свободы у русскоязычного населения и поссориться со всеми соседями (не исключая членов обожаемого ЕС)? Дело вовсе не в русском языке (притесняют и венгров, и румын, и поляков), а в системе управления.

В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология «анти-России» разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает Президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов.

Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха.

Нужно понимать, что на примитивном уровне управления мы теряем страну. Мы уже потеряли огромный промышленный и научный потенциал, теряем население и территории. И процесс этот продолжается. У населения отбираются права и свободы, а власть несет все меньше ответственности за содеянное.

Поэтому у Украины единственный путь к возрождению, и состоит он в обратном завоевании прав и свобод граждан. Казалось бы, эти функции выполнял Майдан, но это тоже сладкая, но лживая сказка. Постмайданная власть только и делала, что забирала свободу и права граждан, залезала к ним карман, выталкивала землю из-под ног.

Майдан – это активно созданное недовольство, которое узаконило беззаконие, подменив справедливость революционной целесообразностью. И когда беззаконие стало законом, украинский гражданин был выдавлен из правового поля. И неважно ‒ русскоязычный это гражданин или украиноязычный, богат он или беден ‒ репрессий ему все равно не избежать, неважно ‒ хочет ли он в НАТО или не хочет ‒ его будут обдирать несправедливыми тарифами и поборами. Эта примитивная власть может только брать, дать она не в состоянии ничего.

Спасти страну

Понятно, что идеология и методы управления Порошенко/Зеленского ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию. И этому нужно немедленно противостоять. За славословиями и сладкими сказками этих политиков стоит катастрофа нашей страны, смерть экономическая, политическая, культурная.

Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, какие люди тут живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса или племени — это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам. Как говорил М. Грушевский: «...Не надо подгонять нашу жизнь к которому-нибудь западно-европейскому образцу, хотя бы и немецкому. Освобождение от принудительной зависимости от московской жизни не должно быть заменой одной зависимости на другую, хотя бы и добровольную»1.

Давайте посмотрим, о чем говорил Вячеслав Черновол: «Я представляю будущую Украину федеративным государством – союзом земель, которые сложились исторически и несут на себе природно-климатические, культурно-этнографические, языково-диалектные, быто-хозяйственные и другие различия, создающие неповторимое разноликое лицо единого народа. Вижу в составе Украинской Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донетчина, Таврия (Черноморье), а Крым – как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной»2. Опять федерация?

Мне возразят, что федерация сделает возможным отделение украинских земель, необязательно к России, а также к Венгрии, Румынии и Польше. То есть федеративное устройство подтолкнет страну к развалу. Но тот же Грушевский утверждал: «Так что можно сказать: до федеративного устройства части государства проявляют стремление к движению от центра, а после создания федерации ‒ идут к центру. Это надо иметь в виду против разговоров противников федеративного строя, якобы федеративный порядок ведет к развалу и разделению государства. Германия тридцать с лишним лет назад стала федеративным государством, и по сие время ее государственное единодушие не ослабело, а скрепилось и обнаружило в последние годы такую силу внутреннего единства, какого не показывало ни одно унитарное государство»3.

А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма. Мой аргумент таков – федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе. Мы должны призвать во власть не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны.

И нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий.

Таким образом, правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения, как внутри себя, так и вовне. А теперь спросите: может ли по таким принципам работать современная украинская власть? Для них это неразрешимая задача. Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки.

Потому нам нужно строить страну, невзирая ни на что. Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. И не те, кто орут на митингах «Слава Украине!», а те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны и создает ее истинную Славу!

Измените принципы, отойдите от примитивного суждения о своей стране, уберите политических нарциссов с трибун, дайте возможность работать порядочным и талантливым людям, и вы увидите результат. У нас обесценили слово «патриот». Как по мне, это не тот, кто заставляет других любить свою страну или изгоняет тех, кто, по его мнению, страну не любит. Патриот – этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, «сшивать» ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан.

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[1] Михайло Грушевський застережливо писав, що «...не треба підганяти нашого життя до котрогонебудь західно-європейського взірця, хоч би й німецького. Визволення від примусової залежності від московського життя не повинно бути заміною одної залежності другою, хоч би й добровільною». (Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. − К., 1991. − с. 149 http://vlp.com.ua/files/06_73.pdf).

[1] «Я уявляю майбутню Україну федеративною державою — союзом земель, які склалися історично й несуть на собі природно-кліматичні, культурно-етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші відмінності, що творять неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу в складі Української Народної Республіки такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим — як незалежного сусіду, або автономну республіку в союзі з Україною», — писав Вячеслав Чорновіл («Твори у десяти томах», том 6, с. 579–587). (Володимир Семків. Чорновіл. Ідея федералізму та її трансформації // Збруч. 24 грудня 2012. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/30884).

[1]Якої ми хочемо автономії і федерації/ М. С. Грушевський / (стр 146.) / Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 2007. Т. 4. Кн. 1. – C. 137 - 150.. http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/cgi-bin/Hrushevsky/person.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=DOC%2F0000428.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь»