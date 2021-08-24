Украина КАРТА Празднование Дня Независимости: Какие дороги Киева перекрыты 24 августа - полный список

2021-08-24 12:04

В центре Киева 24 августа проходят торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины. В связи с этим временно (до 22:00) ограничили движение транспортных средств, сообщает МВД.

Движение ограничено на таких улицах: Крещатик, Майдан Незалежности, Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Площадь Победы, Старовокзальная, Большая Васильковская, площадь Льва Толстого, площадь Бессарабская, Академика Туполева, Ивана Федорова, Лыбидская площадь, Европейская площадь, Владимирский спуск, Боричев спуск, Набережно-Крещатицкая, Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Льва Толстого, Саксаганского.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

Кроме того, до завершения праздничных мероприятий запретят движение на улице Трехсвятительской, Европейской площади и улице Михаила Грушевского (до Крепостного переулка), Майдане Независимости (от улицы Крещатик до Костельной), улице Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой, улице Костельной, улице Липской (от Грушевского до Институтской), улице Институтской (от Шелковичной до Ольгинской), Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске, съезде от Грушевского №9а до Парковой дороги.

Запрет движения также введут на: улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

Временно закроют вход и выход из станций метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продолжит свою работу на два часа.